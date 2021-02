Capello: “Faccio i complimenti a Conte per una mossa che mi ha davvero sorpreso”

Fabio Capello, ex allenatore dello Jiangsu Suning, ha lodato le mosse di Antonio Conte per Inter-Lazio: soprattutto una

MOSSA PERISIC - "I due giocatori che sulla carta potevano creare problemi agli avversari erano Hakimi da una parte e Lazzari dall'altra. Devo dire che vedere Perisic in campo mi ha sorpreso, ma quello è stato uno dei punti di forza dell'Inter, perché Lazzari è uno che rompe le difese avversarie. Non ha avuto molto spazio. L'Inter ha chiuso gli spazi. Hakimi non si è quasi visto. Conte ha preparato così la partita, ha detto alla squadra di non andare fuori a pressare perché la Lazio è abile nel palleggio. Quando attacchi l'Inter così, difficilmente trovi spazi. Lukaku? In Italia ce ne sono pochi che possono competere con lui. Faccio i complimenti a Conte per la mossa di mettere Perisic stasera. Quando uno indovina le cose dopo averle studiate, gli vanno fatti i complimenti.