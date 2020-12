Capello critica Conte: “Treno su un solo binario. C’è una cosa che proprio non può dire”

“Un piano B? Ce lo abbiamo, ma non posso dirvelo”. Così Antonio Conte ha risposto in maniera stizzita a Fabio Capello prima di lasciare i microfoni di Sky Sport. L’ex allenatore ha espresso però il suo parere al termine dell’intervista: “Non si può dire che lo Shakhtar ha cambiato il sistema di gioco, è una cosa che proprio non si può dire. Ogni squadra studia l’avversario, è il minimo. Invece no, sei un treno che va solo su un binario. Lukaku aveva l’occhio spento e lui ha tolto Lautaro. Ci vuole un piano B e non l’abbiamo visto, nonostante la battuta di Conte”.