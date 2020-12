Capello estasiato: “Non si può giocare contro Lukaku. Inter, rosa ampia. Ora deve solo…”

L’Inter si impone per 3-2 in casa del Borussia e può ancora sperare nel passaggio agli ottavi di finale. Vittoria sofferta, ma importante per la squadra di Conte. Questo il commento di Fabio Capello negli studi di Sky Sport:

“Lukaku è fondamentale. Contro di lui non si può giocare uno contro uno, ti porta via. È stato importante rivedere l’Inter nel secondo tempo dopo il gol preso prima dell’intervallo. Lukaku si arrabbia coi compagni, con la difesa, capisce i momenti, è diventato un leader. Brutto Real Madrid, gioca un calcio non da Real. L’Inter non ha approfittato di un Real battibile. La rosa dell’Inter è ampia, permette di fare cambi. Deve solo rimettere a posto la difesa, spesso viene punita nelle occasioni che concede”.