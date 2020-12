Inter, Lukaku: “Volevamo i tre punti. Che questa vittoria sia la svolta e ci porti ad essere…”

Intervenuto ai microfoni dell’Uefa dopo Gladbach-Inter, Romelu Lukaku, centravanti nerazzurro e assoluto protagonista del match, ha parlato così del successo degli uomini di Antonio Conte: “Avevamo bisogno dei tre punti stasera, siamo venuti qui con l’obiettivo di vincere la partita, come non era importante. Giocando bene o giocando male, ciò che contava erano i tre punti, siamo molto felici. Abbiamo ottenuto due vittorie di fila, prima in campionato e ora qui: dobbiamo continuare così. In queste settimane abbiamo avuto problemi sia in campionato che in Champions League, ma speriamo che questa vittoria possa essere il punto di svolta della stagione e ci porti ad essere più costanti”.