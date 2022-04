Capello: “Scudetto? Inter la squadra con maggiori alternative. Ho il timore che…”

Le parole del tecnico intervistato dal Corriere della Sera sulla lotta scudetto

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto. Il tecnico vede ad oggi l'Inter come la squadra favorita per la vittoria finale: "L’Inter è la squadra con maggiori alternative. Era in apnea, ma dopo la vittoria allo Stadium ha avuto una boccata d’ossigeno. Quel risultato le ha dato convinzione, poi ho il timore che lo scorso turno di campionato, quando il Napoli ha perso in casa con la Fiorentina e il Milan ha pareggiato a Torino, alla fine risulterà decisivo".