Capuano: “Ok rosso a Conte. Ma Maresca merita uno stop e non può permettersi di…”

Una serata amara per l’Inter, che non va oltre lo 0-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Nota negativa del match anche l’espulsione di Antonio Conte da parte dell’arbitro Maresca: il tecnico nerazzurro è stato infatti allontanato dal direttore di gara dopo diverse proteste. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato così l’episodio: “Maresca fa benissimo ad espellere Conte che protesta e, ammonito, continua a farlo. Però nessun arbitro può permettersi di fare la morale a giocatori e dirigenti in campo. Se è vero che ha detto “bisogna sempre accettare non quando si vince” merita uno stop”.