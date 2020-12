Caputi: “Gattuso ha ragione, Massa non all’altezza”, Marelli sbotta: “Ma stiamo scherzando?”

Non è d’accordo Luca Marelli , ex arbitro, che sbotta: “

Non è d’accordo Luca Marelli , ex arbitro, che sbotta: “ Ma dico, state scherzando tutti? Ma manca solo di sdoganare pure gli insulti sparati in faccia agli arbitri. Alla prossima cosa dovremmo accettare? Uno sputo? Un calcio? Un calcio nelle palle? Va bene la ricerca del consenso ma non esageriamo”.

ha ragione, ma purtroppo non tutti gli arbitri hanno lo spessore per fingere di non sentire e di capire le situazioni. Massa

Continua il botta e risposta, a toni accesi, tra il giornalista della Rai e l’ex fischietto. Caputi aggiunge: “Io non scherzo, in campo se ne dicono tante e nulla c’entrano gli sputi, calci e atteggiamenti plateali. Non si tratta di ricevere consensi, ma di distinguere tra arbitri bravi e intelligenti da quelli scarsi, spesso permalosi e intransigenti”.

A questo punto Marelli cita alcuni esempi: “Perciò Morata non andava espulso a Benevento? Totti non è stato giustamente espulso ad Udine? Bonucci non è stato giustamente espulso per la protesta con Rizzoli? Vidal non doveva essere espulso con il Real? Ma stiamo scherzando?”