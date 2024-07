"Mentre Valentin Carboni sogna di alzare la Coppa America insieme all’altro interista Lautaro Martinez (la loro Argentina è in semifinale con il Canada), l’Olympique Marsiglia lo ha messo nel mirino per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Roberto De Zerbi. I francesi puntano a convincere l’Inter a lasciare partire il suo gioiellino, ma il club nerazzurro al momento non è intenzionato a mandare Carboni nuovamente in prestito, dopo l’esperienza con il Monza nell’ultima stagione", riporta La Gazzetta dello Sport.