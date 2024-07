Rumors spagnoli per Yann Aurel Bisseck , accostato al Real Madrid nelle scorse ore. Tuttosport svela la valutazione che l’Inter fa del difensore centrale e parla anche dell'idea Mario Hermoso per la difesa: “Ingaggiare a zero Hermoso, per altro, permetterebbe a Marotta, Ausilio e Baccin di continuare a lavorare con pazienza sull'obiettivo Gudmundsson, ben sapendo che per provare a strapparlo al Genoa servirà un'offerta da 35 milioni.

Serviranno cessioni di giocatori in esubero e, chissà, magari Valentin Carboni se l'Olympique Marsiglia arriverà a toccare quota 35-40 milioni (ma i francesi potrebbero richiederlo semplicemente in prestito). E a proposito di giovani corteggiati, secondo alcuni media spagnoli Bisseck sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. I campioni d'Europa hanno altri obiettivi in questo momento, ma vogliono rinforzare la difesa e vogliono farlo con elementi giovani. Il primo della lista è Leny Yoro, centrale classe 2005 del Lille, ma la squadra francese chiede 60 milioni. Fra le opzioni alternative c'è appunto Bisseck, difensore che l'Inter ha acquistato dodici mesi fa per 7 milioni e per il quale oggi chiederebbe non meno di 30”, si legge.