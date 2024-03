Secondo quanto riportato da Repubblica, Valentin Carboni è uno degli obiettivi per la Lazio del futuro

L'Inter ha intenzione di non privarsi di Valentin Carboni , fresco di esordio in Nazionale e autore di un'ottima stagione con il Monza. Secondo quanto riportato da Repubblica, però, il talento classe 2005 è finito nel mirino anche della Lazio:

"In attesa di conoscere il futuro di Felipe Anderson - corteggiato sempre da Juventus e Napoli, contratto in scadenza a giugno - e quello di Mattia Zaccagni - anche lui piace ai bianconeri - scadenza di contratto 2025, la società di Lotito si sta muovendo su alcuni calciatori: piace molto Albert Gudmundsson, ma il prezzo fissato dal Genoa di 30-35 milioni viene ritenuto eccessivo dalle parti di Formello. Sul nazionale islandese si sono mossi in modo concreto l’Inter e alcuni club di Premier League.