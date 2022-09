Caressa: “Inzaghi, discorso ammoniti inaccettabile. Sull’Inter venivo deriso quando dicevo…”

"Poca intensità. Mi prendevate in giro quando dicevo che a inizio campionato vedevo delle cose: troppo nervosismo, non si fa quel centimetro in più per vincere. L'Inter non lo prende. Sbaglia addirittura Brozovic, sbaglia la difesa. Ma con l'Udinese mi permetto di dire che ha sbagliato soprattutto Inzaghi. Due cambi al 30' non si fanno. Rischi di buttare psicologicamente i giocatori che escono. Spero che la scelta sia stata dettata da motivi tattici, perché il discorso delle ammonizioni non lo accetto. L'espulsione non è una cosa che capita regolarmente, specialmente con giocatori così esperti come quelli dell'Inter. Poi, non puoi pensare sempre al dopo. In Champions pensi al campionato, in campionato pensi alla Champions. Vivi il momento: è così che si costruiscono le vittorie. Speriamo che questa sosta possa portare Inzaghi a cambiare alcune idee".