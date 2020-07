Caressa replica a Mihajlovic: “Argomento era Lautaro. La Parodi? Grazie a Dio. Ma è grave che…”

Su Radio DeeJay è arrivata la risposta di Caressa a Mihajlovic che lo aveva definito “quel piccolino marito di Benedetta Parodi”. È partito tutto da Zazzaroni, suo conduttore nel programma Football Club. «Adesso tutti si aspettano che io ti dico piccolino, marito della Parodi, ma non lo faccio…». «Marito di Monica Gasparini, stai zitto», ha replicato scherzando il telecronista. Ma poi una replica è venuta fuori con ironia ovviamente: «È una vita che dico a tutti che sono alto e biondo, ora mi hanno scoperto cacchio». Il botta e risposta tra i due è andato avanti più o meno così:

Zazzaroni: “A parte che sei piccolino veramente ed è anche vero che sei il marito di Benedetta Parodi”

Caressa: “Ma ringraziamo il cielo…”;

Z: “Lei ringrazia meno…”

C: “Ma può essere, ma io sì, a maggior ragione lo ringrazio. Lei no e io due volte”.

Z: “Ma perché non avete parlato del Bologna quella sera?”;

C: “Allora, noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post partita e la gara si era giocata alle 17.15. All’una meno venti, con il casino sul rigore di Lautaro, che aveva scelto lui di tirare, l’argomento era quello. Lo abbiamo fatto a lungo su Skysport, non è vero, ne abbiamo parlato, ma poi l’argomento era quello”.

Z: “Non ti perdono”;

C: “Ma sti caz…” (ride.ndr)

Durante un intervento di Tardelli in radio Zazzaroni ci è tornato su con una battuta: “Io dal piccolino, marito di Benedetta Parodi, non mi faccio dire nulla”. La risposta di Caressa è stata questa: “Unica cosa fastidiosa e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa nel 2020 un po’ grave…”.

