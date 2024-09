Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabio Caressa , giornalista, ha elogiato così il momento dell'Inter partendo da Nicolò Barella : "Mi spiace molto che non sarà in Nazionale, va ricostruita anche emotivamente: lui è un leader e queste partite vanno utilizzate per ricostruirla. L'Inter ormai gioca a memoria, ha cambiato poco e presto, i giocatori sono già inseriti: ha 22 calciatori, forse anche 23. Tutti giocatori interessanti che si sposano bene col calcio di Inzaghi: Simone non deve neanche più spiegare quello che dice.

L'Inter nella mia griglia resta la grande favorita, anche se quest'anno credo che, quanto giochi la Champions League nuova con la possibilità di fare bene, mentalmente ti porta via qualcosa in più. Quindi prevedo un'Inter sempre in testa ma non ci saranno i distacchi dei due campionati passati. Thuram? Che giocatore... Adesso si è messo a fare anche i gol sporchi in area: è in continua crescita, è un piacere averlo nel nostro campionato. Fa tutta la differenza del mondo anche in Europa: Lautaro è uno dei miei amori calcistici, ma Thuram mi sta conquistando e sta dimostrando di essere decisivo sempre".