Carica Conte: “Chi non tifa Inter poteva sperare nel mio esonero. Un assist per gli altri”

Antonio Conte non si nasconde. L'eliminazione in Champions League, per l'Inter, è stata uno choc. Ma il tecnico ha risposto sul campo

Daniele Mari

Antonio Conte non si nasconde. L'eliminazione in Champions League, per l'Inter, è stata uno choc. Alcuni tifosi hanno chiesto la testa dell'allenatore in quelle settimane. Ma il tecnico ha risposto con i risultati sul campo, riportando l'Inter in testa alla classifica.

E ora Conte, al Corriere della Sera, risponde così sulla domanda relativa a quelle richieste di esonero.

"Un tifoso avversario avrebbe spinto perché cacciassero Conte dall’Inter. Da avversario voglio ammazzare (sia chiaro: intendo ammazzare sportivamente) il mio nemico: mandarmi via avrebbe facilitato gli altri. Quando vado in un club ci entro anima e corpo. Sono passionale e la passione fa la differenza, è contagiosa. La creatura la vivo e la faccio vivere a tutti quelli che lavorano con noi. Se si sente il senso d’appartenenza si dà qualcosa in più", la chiosa di Conte.