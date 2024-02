Carlos Augusto: “Contento di aiutare l’Inter. Compagni straordinari, siamo tutti amici”

Carlos Augusto, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Lecce: "Quelli che non giocano tanto lavorano in settimana e nel gruppo siamo tutti amici: poi quando abbiamo l'opportunità sentiamo la fiducia di Inzaghi per far bene. Mi trovo bene da terzo, mi piace pure: in serie B ho fatto tutta la stagione lì, mi trovo bene in entrambi i ruoli e voglio aiutare l'Inter. La mia crescita è merito dello staff e dei compagni: lavoro in settimana per questo, sono pronto per aiutare i compagni e l'Inter.