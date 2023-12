Carlos Augusto: “Onore giocare nell’Inter. Il giocatore che mi ha più ispirato…”

E' Carlos Augusto il protagonista del matchdayprogramme che precede Inter-Udinese. Il laterale nerazzurro si è raccontato così ai canali ufficiali del club: «Appena ho iniziato a giocare ho chiesto a mio papà di iscrivermi in una scuola calcio, poi a 15 anni ho capito che sarei potuto diventare un calciatore professionista. Sono stato umile, ho sempre lavorato tanto e non ho mai mollato e questo mi ha portato fino a qui. Per me l’amore per il calcio è la cosa più importante, mi piace giocare, allenarmi, poi quando si arriva allo stadio e si vedono tutti i tifosi che incitano la squadra, solo questo ti dà una carica incredibile».