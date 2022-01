Carnevali: “Frattesi e Scamacca via a gennaio? Vediamo, abbiamo richieste. Noi…”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo al termine dell'Assemblea di Lega

Al termine dell'Assemblea di Lega, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato. In particolare il discorso ha riguardato Frattesi e Scamacca, due giocatori seguiti in particolare anche dall'Inter. "Permanenza a gennaio? Manca ancora qualche giorno, vediamo un attimo perché sicuramente abbiamo un po' di richieste. L'intenzione nostra è quella di trattenerli ancora e poi se ne riparlerà più avanti. Richieste per Scamacca anche a gennaio? Non solo per lui ma anche per altri fortunatamente. Richieste dall'Italia? Sì, ma poco perché ormai purtroppo in Italia possibilità di fare investimenti, a parte alcuni club, non ce ne sono tanti. Per fortuna c'è il mercato estero".