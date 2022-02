Carnevali: “Frattesi non è scontato parta. Inter la prima su Scamacca. Al momento…”

Intervistato da Il Messaggero, l'ad del Sassuolo ha parlato del futuro dei due giovani

Gianni Pampinella

Intervistato da Il Messaggero, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. I due giocatori sono finiti nel mirino dell'Inter.

In molti, nella Capitale, rimpiangono Frattesi. La Roma ha mai pensato di ricomprarlo?

«No, però posso dirle che non lo avrebbero mai voluto cedere. È stata una trattativa lunga e complicata. Il club giallorosso credeva molto in questo ragazzo, ma ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove giochi di più. Deve crescere molto, ha dei margini incredibili: ha già fatto una gavetta in B e disputato diversi campionati».

So che vuole svelarci un retroscena.

«La scorsa estate venni chiamato ad Arcore da Berlusconi. Feci un pranzo con lui dove l’argomento principale era proprio Frattesi. Era innamorato di Davide, lo voleva acquistare a tutti i costi. La riunione è durata tanto e si è conclusa come sapete. Ma dire di no a lui non è stato affatto facile. Per Frattesi ci sono attenzioni da parte di tante società italiane e straniere. Arriverà a grandi livelli, ma non è scontato che parta in estate: potrebbe anche rimanere».

Davide e Gianluca Scamacca sono molto amici.

«Sono legatissimi e questo li può aiutare. Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra e prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro».

