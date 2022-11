Casadei stupisce solo chi non lo conosceva: Inter, potevi incassare anche di più

Il centrocampista classe 2003 sta dimostrando il suo valore anche con la maglia del Chelsea: ieri un'altra gemma

Fabio Alampi

Quattro giorni fa l'esordio con la Nazionale Under 21, ieri un super gol contro il Peterborough in EFL Trophy (l'equivalente della nostra Coppa Italia di Serie C) con la maglia della formazione B del Chelsea: Cesare Casadei, in questi primi mesi in Inghilterra, sta confermando tutte quelle qualità mostrate nel settore giovanile dell'Inter.

4 gol in 8 presenze con i Blues, duttilità tattica, prestanza fisica, e il partito di chi lo vorrebbe presto in Prima Squadra diventa giorno dopo giorno sempre più numeroso. Tanto che ora i 15 milioni di euro più 5 di bonus spesi dal club londinese in estate, sui quali molti ironizzavano considerate le 0 apparizioni tra i professionisti, adesso sembrano essere anche pochi.

Tutto questo perchè Cesare Casadei stupisce solo chi non lo conosceva. Il centrocampista classe 2003 da anni era il gioiello più luminoso del vivaio dell'Inter, che era ben consapevole di avere tra le mani un talento purissimo. Inutile parlare ancora una volta di rimpianto per quanto riguarda gli aspetti di campo: le difficoltà economiche del club nerazzurro sono purtroppo note da tempo, e rifiutare un'offerta come quella presentata dal Chelsea per un giovane talentuoso sì, ma sul quale non puoi avere la certezza assoluta che ti darà risultati istantanei, era praticamente impossibile.

Il punto su cui si può recriminare è un altro: perchè non avergli mai dato una chance in Prima Squadra? Il suo coetaneo Scalvini, per fare un esempio, viene già valutato 30 milioni di euro: sapendo che non avresti puntato su Casadei nell'immediato, perchè non dargli quanto meno modo di mettersi in mostra e di aumentare il proprio valore? Sapendo quanto i prezzi dei cartellini dei giovanissimi schizzino verso l'alto dopo sole poche apparizioni, non è peccato pensare che l'Inter avrebbe potuto anche incassare di più.