Cassano: “Allegri, scudetto o viaggio di sola andata per il gabbione”. Poi bordata a Zazzaroni

Antonio Cassano lancia una frecciata ad Allegri ma soprattutto a Ivan Zazzaroni, che parlava di terzo posto come miracolo per la Juve

Antonio Cassano, durante la Bobo Tv, è tornato ad attaccare sul tema scudetto. Stefano Pioli ha designato la Juventus come vera favorita per il titolo, un'opinione condivisa a pieno dal barese.

"Continuano a leccare il culo ai falliti, bolliti. E a Pioli non bisogna dare meriti? Pioli è una persona perbene, si è evoluto perché vuole imparare. E quando parla bisogna starlo ad ascoltare. Quello che ha detto su Allegri è la realtà dei fatti, è assolutamente la realtà (Pioli ha detto "la Juve è favorita per lo scudetto perché non gioca le coppe"). A differenza di altri, che dicono che se Allegri arriva terzo o quarto ha fatto un miracolo (riferimento a Ivan Zazzaroni). Se Allegri non vince lo scudetto, ha le valigie pronte per un viaggio di sola andata per il gabbione di Livorno".