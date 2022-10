Cassano: “Marotta? Comunica alla carlona, gestisce la stampa. Mai visto nessuno dirgli…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della scelta dell'Inter di puntare su Lukaku in estate, per poi indirizzare una frecciata all'ad Beppe Marotta: "La questione Dybala-Lukaku è semplice: Inzaghi aveva il problema della gestione di Sanchez, era il più forte di tutti e non lo metteva.