L'attacco dell'ex calciatore: "Per me gli vanno dati i demeriti perché non ha vinto uno Scudetto, ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori”

Intervenuto durante un evento a Catania, Antonio Cassano, ex calciatore, ha attaccato così Simone Inzaghi nonostante la vittoria dello scudetto con l'Inter: "Stranamente viene fatto passare come un allenatore stratosferico, invece per me gli vanno dati i demeriti perché non ha vinto uno Scudetto, ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori.