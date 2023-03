Cassano: “Inter, Lautaro può entrare in top 5 mondiale. A differenza di Leao…”

In particolare, Antonio Cassano ha voluto sottolineare il rendimento abbastanza costante di Lautaro Martinez. Questo il parere sull'attaccante nerazzurro, in rete anche contro i salentini: "Il ragazzino avanti continua a far gol ogni domenica: Lautaro può arrivare a 25. Lo aspetto un attimino in nazionale, ma in Champions ha già fatto vedere qualcosa di importante a differenza di Leao. Le sue prestazioni sono sempre positive, mi aspetto qualcosina in più per metterlo tra primi 5 attaccanti al mondo".