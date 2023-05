Cassano: “Rosa Inter più forte di quella del Milan. Il lavoro di Inzaghi ora…”

Inter-Lazio, si è visto lo strapotere dei nerazzurri. La Lazio non ha fatto schifo, ma l’Inter ha aumentato la cilindrata e vinto con merito. L’Inter - con la Juve per me - ha la rosa più forte del campionato. Nelle partite da dentro-fuori, i giocatori tirano fuori tutto, in Serie A e Champions. Nelle altre, contro le squadrette, è talmente più forte l’Inter che non puoi perdere punti. Anche se ti manca il giocatore diverso, bravo nell’uno contro uno