Cassano: “Inter, ko a Bologna colpa di Inzaghi. Va cambiato, fa disastri quando…”

“L’Inter a Bologna ha fatto altamente cagare, ma la colpa è semplicemente del suo allenatore. Io continuo a dirlo ormai da mesi, devono cambiarlo. È un allenatore che ti dà stabilità, ti fa arrivare in Champions League. Però se devi vincere le cose importanti, allora non puoi andare avanti con Inzaghi. Ha fatto una partita a dir poco scandalosa, ne ha perse 7 in totale e ha perso tanti punti con squadre della parte destra della classifica. I giocatori per le partite importanti si preparano da soli, per quello le fanno, non hanno bisogno di lui. Il problema è che quando deve dare qualcosa contro le piccole, fa un disastro”, le sue parole.