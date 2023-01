Cassano: “Inzaghi va cambiato a giugno. Prima a 5, poi tutte punte. È una cagata dire che…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così della sconfitta casalinga dell'Inter ai danni dell'Empoli: "Anche 11 contro 11 stava giocando molto meglio l'Empoli, da squadra: l'Inter è entrata in campo con l'idea di essere più forti e di essere già 3-0. Ma ogni partita si cambia: se non hai un'identità precisa non puoi pensare che qualcuno la risolve. Dopo questa sconfitta credo che sarà una stagione fallimentare: l'Inter con la Juve è la più forte. La cosa più brutta poi è che ti trovi in 10 uomini e togli un attaccante continuando a difendere a 5: ma giocati la partita, fai 4-3-2. Poi ad un certo punto con Lukaku e Dzeko è diventato 5-1-3: c'è stata una confusione allucinante.

E' stata una partita brutta, la squadra ha giocato malissimo e l'allenatore ha fatto robe allucinanti: ad oggi per me l'Inter ha fatto una stagione fallimentare. Per lo scudetto è finita. Si dice che Pioli è in crisi, ma Inzaghi? Ha la squadra tre volte più forte, cosa dovrebbe fare. Io penso che se la stagione finirà come immagino, sarà fallimentare e ci sarà da fare due conti: l'anno scorso ha buttato al cesso il campionato, quest'anno ha fatto un disastro ed è a -13. Secondo me c'è da cambiare la guida tecnica. E poi non ho capito la scelta di mettere Correa per Dzeko: io ho la vaga impressione che lui si nasconda. San Siro è per pochi, mi piangeva il cuore anche per Bellanova: ma bisogna dire la verità.