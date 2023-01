Cassano: “Skriniar? Inter convinta fino alla morte che avrebbe accettato 7 più bonus”

Intervenuto durante la BoboTV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della situazione legata al futuro di Milan Skriniar

Intervenuto durante la BoboTV, Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato così della situazione legata al futuro di Milan Skriniar, che probabilmente lascerà l'Inter a zero in estate: "Se io società vengo da te e ti dico "troviamo una soluzione, vorrei che rimanessi" e tu mi dai apertura, io sono ottimista. L'ottimismo poi ha portato a perdere Bremer: l'Inter aveva l'accordo col Torino a 39 milioni, poi l'ha preso la Juve a 49.