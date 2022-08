Cassano: “Skriniar, qualcosa mi sfugge. Non vorrei che l’Inter abbia deciso di…”

In diretta alla Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Milan Skriniar in chiave mercato

In diretta alla Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così di Milan Skriniar in chiave mercato: "Skriniar al PSG avrebbe preso 8 milioni di stipendio, all’Inter ne prende 3. Da settembre il procuratore busserà e minimo la società gli dovrà dare 6 milioni.

La domanda che mi faccio è questa: non vendi per così tanti soldi, ma poi vai a dargli il doppio dei soldi? Qualcosa mi sfugge. Non vorrei che l’Inter quest’anno tenti di vincere lo scudetto, rinnovi il contratto a Skriniar e poi lo venda l’anno prossimo. 60 vuole dare il PSG per il giocatore, 90 chiede l’Inter, a 75 si fa l’accordo per me. È l’unica cosa che posso pensare oggi. L'Inter doveva venderlo già quest'estate, punto".