Cds – Brutta Inter: c’è ben poco di cui essere soddisfatti. Questo l’errore principale

Sono serviti i supplementari a una brutta Inter per superare il Parma e accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Il Corriere dello Sport analizza la prova dei nerazzurri: "Al di là di una (doverosa) qualificazione, evidentemente, c’è ben poco di cui essere soddisfatti per quanto fatto vedere dalla banda Inzaghi. Anzi, è il caso di farsi una serie di domande", sottolinea il quotidiano. "Possibile che ci si possa presentare in campo con questo atteggiamento? Il Parma sarà stato un avversario di Serie B, ma la presunzione non dovrebbe esistere, in generale e soprattutto dopo essere tornati da Monza con un deludente 2-2. Eppure quella di ieri sera doveva essere un’ottima occasione per i nerazzurri che avevano avuto poco spazio: uno su tutti, Correa, impalpabile anche da trequartista alle spalle di Lautaro e Dzeko. Invece, è andata in scena una stecca pressoché generale, da cui in pochi si sono salvati".