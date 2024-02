Ha giocato in modo fantastico, anche perché godeva di una libertà eccessiva: di fatto non era marcato, così ha indirizzato e comandato la partita. Allegri è stato ricoperto di critiche, ma Chiesa non è in condizione e Yildiz è un esordiente di appena diciotto anni. Era impossibile per la Juve sostenere tre punte e figuriamoci se Max avesse scelto di togliere un attaccante, lasciando anche il turco in panchina con Miretti titolare in marcatura su Calhanoglu. Mossa conservativa senza dubbio, non da Juve, ma forse l’unica possibile per contrastare la superiorità dell’Inter.