CdS – De Vrij-Acerbi, testa a testa fino all’ultimo: pro e contro di entrambi

Poche ore al derby tra Inter e Milan e in casa nerazzurra sembra esserci ancora un piccolo dubbio di formazione. Potrebbe riguardare la difesa, come in molti sanno. Anche il Corriere dello Sport entra nel merito della questione: "Sarà un testa a testa fino all’ultimo. Acerbi o De Vrij al centro della difesa? Nella testa di Simone Inzaghi è questo l’unico vero ballottaggio per la formazione anti Milan in una sfida che può valere il primato solitario in classifica. L’ex difensore di Lazio e Sassuolo sembra leggermente favorito, in questa stagione non ha ancora disputato un minuto a causa del problema fisico accusato a inizio agosto, ma nelle ultime due settimane si è rimesso in marcia lavorando quotidianamente alla Pinetina.