Non solo Simone Inzaghi nel mirino della procura federale dopo Roma-Inter. Ieri gli ispettori hanno ascoltato anche Francesco Acerbi, protagonista del gesto del dito medio nei confronti dei tifosi avversari dopo la convalida del gol del momentaneo 0-1. Questo ciò che è emerso secondo il Corriere dello Sport di oggi:

"Ieri la procura ha ascoltato anche Acerbi, il quale ha ammesso di aver mostrato il dito medio nei confronti dei tifosi della Roma dopo aver ricevuto diversi insulti, anche inerenti alla malattia che lo fermò nel 2014. Acerbi si è scusato, ha fatto sapere che quel gesto gli è in qualche modo scappato (l’arbitro aveva appena convalidato il suo gol dopo check al Var) e che non fa parte del suo stile. Patteggerà una sanzione economica per violazione dell’articolo 4 del codice".