Simone Inzaghi non può essere del tutto tranquillo in questo momento. A poche gare dal termine della stagione, l'allenatore nerazzurro rischia di perdere entrambi i centrali difensivi, per motivi diversi. Perché in attesa del verdetto sul caso Acerbi, ieri ha ricevuto anche la notizia dello stop in nazionale di Stefan De Vrij. Si legge sul Corriere dello Sport: