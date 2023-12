CdS – Inter, Arnautovic ancora legato al Bologna: la settimana scorsa…

Il rapporto è rimasto ottimo e stasera l’attaccante dell’Inter se la vedrà contro il suo passato a quattro mesi di distanza dall’addio ai colori rossoblù, partendo titolare per la terza volta in stagione dopo i due precedenti in Champions nelle trasferte contro Real Sociedad e Benfica. In realtà in questa Coppa Italia c’è anche una presenza da titolare con la maglia del Bologna, quella dell’11 agosto scorso nella vittoria contro il Cesena, quando in 77’ la punta classe 1989 non lasciò il segno in una sfida che all’orizzonte proiettava le prime sembianze di Milano viste le voci di mercato sempre più insistenti.