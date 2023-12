CdS – Inter, Bisseck o Carlos a destra contro la Lazio? L’intenzione di Inzaghi…

Il nodo è sempre a destra. Simone Inzaghi affronterà la Lazio all'Olimpico senza Dumfries e Cuadrado, e con Pavard soltanto in panchina. Cosa deciderà di fare il tecnico? Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Così il tecnico interista contro la sua ex squadra è intenzionato a lanciare Bisseck da titolare come braccetto di destra, spostando Darmian qualche metro più avanti sulla stessa corsia. L’alternativa, sulla carta meno probabile, sarebbe quella di arruolare l’azzurro in difesa e sperimentare Carlos Augusto sulla fascia opposto a quella di sua naturale competenza.

Per l’ex Monza sarebbe una prima volta su quel versante in maglia Inter, dopo aver agito fin qui da vice Dimarco e da braccetto di sinistra, come avvenuto per 90’ con la Real Sociedad. Contro i baschi, invece, ha riposato Bisseck. Inzaghi crede nelle sue capacità e contro i biancocelesti lo schiererebbe per la seconda di fila in A. Accanto a lui Acerbi e Bastoni.