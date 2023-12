CdS – Inter-Bologna, Inzaghi ne cambia sei: chance anche per quello più in difficoltà

Frattesi deciso a sfruttare l'occasione per guadagnarsi spazio, con Asllani, solitamente abituato a chiudere la partite, dando fiato a Çalhanoglu, che stavolta dovrà dirigere il gioco dall’inizio, e con Klaassen, ovvero il nerazzurro finora in maggiori difficoltà, ma che Inzaghi vuole tenere coinvolto. Come prevedibile, in porta toccherà ad Audero, dopo la prima apparizione in Champions, in casa del Benfica, e a sinistra partirà Carlos Augusto, invece di Dimarco. Per il resto le scelte di Inzaghi sono sostanzialmente obbligate.