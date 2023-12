CdS – Inter, Buchanan risolverebbe due problemi. Ma c’è un nodo

Tajon Buchanan è il nome che più piace all'Inter per l'out di destra. Ed è pesantemente nel mirino per due motivi in particolare, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Sul valore del canadese non ci sono dubbi, viene seguito da oltre un anno e proprio nella prospettiva di sostituire Dumfries. Dovendo “coprire” lo stop di Cuadrado, tanto varrebbe, allora, anticiparne l’acquisto. Nella sostanza, si risolverebbe un doppio problema. Il vero nodo semmai è il Bruges: è disposto a lasciar andare Buchanan già a gennaio?".

A quale cifra? "Beh, tenuto conto che il suo contratto è in scadenza nel 2025 e che il giocatore non ha intenzione di rinnovarlo, il club belga ne ha già preventivato l'uscita. Perché avvenga subito, però, potrebbero volerci almeno 12-15 milioni: cifra che, evidentemente, Marotta e Ausilio non hanno a disposizione. A meno che, dalla Cina, non arrivino direttive diverse. Ma i segnali, al momento, non vanno in questa direzione. Ai due dirigenti nerazzurri, però, non manca la creatività per individuare una formula che possa accontentare il Bruges, magari un “classico” prestito con obbligo di riscatto.