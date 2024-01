CdS – Inter, c’è un fattore che può dare un boost alla fase offensiva

Nerazzurri chiamati a mantenere lo stesso ritmo in fase di produzione offensiva per viaggiare a vele spiegate anche nel ritorno

I soli Lautaro e Thuram in avanti rischiano di non bastare. L'Inter regina del girone d'andata, prima per gol fatti, spera di tenere questo ritmo anche nel girone di ritorno. Le speranze sono legate al rendimento di quei due, più che su un improbabile balzo di rendimento delle due alternative. Ma una mano potrebbe arrivare da un'altra zona di campo, come sottolinea il Corriere dello Sport: