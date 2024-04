L'Inter scenderà in campo domani contro il Cagliari senza il proprio capitano. Lautaro Martinez, ammonito contro l'Udinese e già diffidato, salterà il match del Meazza per un turno di squalifica. A questo punto Simone Inzaghi dovrà scegliere il partner d'attacco per Marcus Thuram tra Arnautovic e Sanchez. Chi tra i due farà compagnia al francese? Si legge oggi sul Corriere dello Sport:

"Le ultime danno Sanchez avvantaggiato un po’ più avvantaggiato rispetto ad Arnautovic, ma Inzaghi aspetterà fino all’ultimo prima di prendere la decisione definitiva. Ieri ad Appiano, come al solito in queste occasioni, ha provato entrambi al fianco del francese per sperimentare quelle alternative che inevitabilmente saranno diverse dal solito sul piano fisico e tattico, in assenza di un riferimento assoluto come Lautaro".