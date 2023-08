CdS – Inter, col Monza subito in campo tre volti nuovi. E uno in ballottaggio

Simone Inzaghi pronto a lanciare in campo alcuni tra i nuovi arrivati in attesa di definire altre operazioni di mercato

Due settimane esatte all'inizio della nuova stagione. L'Inter affronterà il Monza in casa nella speranza di partire al meglio e di poter contare subito sull'apporto dei nuovi arrivati. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: "La nuova Inter comincia a prendere forma. Nonostante i diversi bastoni messi tra le ruote da un mercato complesso fatto di tempi lunghi, diverse uscite pesanti e vicende come quella di Lukaku che hanno complicato i piani della società. Per l’esordio contro i brianzoli le scelte di Inzaghi iniziano a delinearsi, soprattutto dopo aver scongiurato il rischio di dover iniziare il campionato senza un portiere titolare".

La formazione iniziale dei nerazzurri presenterà subito alcune novità: "Sabato 19 rispetto all’undici sceso in campo per la finale di Champions, dovrebbero partire dal primo minuto 8 reduci di Istanbul considerando gli addii di Onana, Brozovic e Dzeko. Subito in campo i volti nuovi Sommer, Frattesi (a suon di prestazioni favorito su Mkhitaryan) e Thuram. L’altro ballottaggio riguarderebbe la fascia destra, dove Cuadrado rischia di compiere un sorpasso nel breve termine ai danni di Dumfries. L’olandese ha due settimane per difendere il proprio posto in campo".