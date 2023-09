CdS – Inter, da Inzaghi in conferenza un indizio di formazione per il derby

«E' un giocatore che abbiamo voluto tutti quanti qui all'Inter, si è inserito benissimo e lavora da due mesi bene con i compagni. Poi io devo fare delle scelte e le faccio sempre con in testa il bene della squadra». Così Simone Inzaghi ha parlato ieri pomeriggio in conferenza stampa a proposito di Davide Frattesi, stuzzicato più volte nel merito dai giornalisti presenti.

Il Corriere dello Sport di oggi interpreta così le parole dell'allenatore nerazzurro: "Volendo è un indizio che per il derby non ci saranno novità (unica possibilità il cambio Acerbi-De Vrij), ma che con l’inizio della Champions allora tornerà il turn-over. Frattesi, insomma, contro il Milan dovrà accontentarsi di entrare in corsa. Ma comunque senza il dubbio che si possa pestare i piedi con Barella".