CdS – Inter, De Vrij avanza verso il recupero: in settimana si capirà se…

Contro la Lazio non cambierà nulla di fatto. Perché sì, tornerà Pavard tra i convocati, ma di certo non partirà dal primo minuto. E allora Inzaghi si affiderà a quelli che ha avuto finora. In attesa di altri recuperi, come sottolinea il Corriere dello Sport: "Se sulla destra l’Inter è in piena emergenza, il peggio non è ancora passato nemmeno in difesa. Il rientro a pieno regime di Bastoni è ormai assodato, ma domenica contro la Lazio Inzaghi non potrà vantare ulteriori novità rispetto alle ultime settimane di scelte forzate.