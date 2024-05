"Non c’erano dubbi, ma di fatto è arrivato anche il via libera al rinnovo di contratto di Inzaghi. La continuità significa anche questo. L’argomento, però, verrà affrontato dopo l’Assemblea dei soci di martedì prossimo, quando verrà eletto il nuovo presidente e varato anche il nuovo CdA. In ogni caso, se ne occuperanno i soli Marotta e Ausilio, ovviamente senza Cano e Ralph, con Tinti, l’agente del tecnico, come interlocutore. Il percorso è quello già emerso in queste settimane.