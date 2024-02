CdS – Inter, gara preparata come un’altra recente: il pensiero sarà…

Poche ore e sarà il campo a parlare. L'Inter ospiterà la Juventus nel tentativo di strappare in vetta e consolidare le proprie ambizioni. Vuole provarci seriamente la squadra di Simone Inzaghi, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi. Si legge infatti: "Trovarsi in testa all’imbocco della dirittura non significa vincere in automatico. Per questo motivo, Inzaghi e l’Inter pensano a un solo risultato: battere la Juve per fuggire, balzare a +4 con una partita in meno e, se possibile, dare un segnale di strapotere al campionato.