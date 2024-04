In campo nelle prossime gare per vincere lo scudetto: dai risultati passa anche la possibilità di raggiungere nuovi record

Tre gol subiti nelle ultime due partite hanno fatto storcere il naso perlopiù per una questione statistica. Perché a Udine l'Inter ha comunque vinto e il pari con il Cagliari non ha fatto altro che avvicinare i nerazzurri al grande obiettivo. Restano da inseguire alcuni record che potrebbero cambiare forse leggermente la forma della stagione, ma di sicuro non la sostanza. Scrive il Corriere dello Sport:

"Da un lato quello sul numero dei gol subiti, dall’altro quello sul numero di clean-sheet: il primo è a quota 20 per un campionato con altrettante squadre, come stabilito dalla Juve nella stagione 2015/16; il secondo è a quota 21 e se lo spartiscono al momento Buffon (Juventus 2011/12 e 2015/16), Provedel (Lazio 2022/23) e De Sanctis (Roma 2013/14). Quando mancano 6 giornate alla fine del campionato, l’Inter ha incassato 17 reti e in 19 partite su 32 ha mantenuto la porta inviolata, con quest’ultimo traguardo raggiunto in comproprietà tra le 17 di Sommer e le 2 di Audero".