CdS – Inter, il sacrificio non è necessario: due le strade per il tesoretto

Il focus del quotidiano sul mercato della prossima estate: la partenza di un big non è una necessità come in passato

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 maggio 2024 (modifica il 9 maggio 2024 | 08:16)

Le cose sono cambiate rispetto agli anni scorsi. In casa nerazzurra c'è un pizzico di tranquillità in più se si pensa al mercato che sta per arrivare, considerando che il quadro economico del club è in miglioramento rispetto al primissimo post Covid. Questo esclude l'obbligo di cedere e dà ai dirigenti la possibilità di valutare ogni situazione in maggiore tranquillità. Si legge sul Corriere dello Sport: