CdS – Inter, la curva pericolosa del campionato è un’opportunità: a Napoli…

Non sarà affatto facile. Per questo, però, sarebbe ancora più importante. L'Inter spera stasera a Napoli di lanciare un segnale all'intero campionato, come rivela anche il Corriere dello Sport di oggi: "La Juventus che ha messo la freccia, effettuando il sorpasso, almeno temporaneo, e il Napoli deciso a sfruttare l’occasione dello scontro diretto per rilanciarsi nella lotta scudetto: l’Inter si trova davanti ad una curva pericolosa del suo campionato. Non che fosse previsto, tenuto conto di un calendario che le ha regalato tre trasferte consecutive - Juve, Benfica e appunto Napoli - nell’arco di una settimana.