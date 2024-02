Numeri clamorosi per la squadra nerazzurra che in caso di vittoria anche oggi confermerebbe il suo rendimento

Il cammino dell'Inter finora è stato impressionante. E non lo dicono soltanto i numeri collezionati, ma anche il margine che i nerazzurri hanno creato nei confronti delle altre e quello potenziale da aggredire da qui a fine stagione. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

Conquistare i 3 punti pure a Lecce, lancerebbe l’Inter a quota 66 in classifica. Con 25 gare disputate, vorrebbe dire una media di 2,64. Che, proiettata su 38 giornate, porta a 100 punti finali. Si tratterebbe della seconda volta nella storia che, nella Serie A a 20 squadre, viene raggiunta la tripla cifra a fine torneo. Finora c’è riuscita soltanto la Juventus, che ne mise assieme addirittura 102 nel 2013/14, ultima stagione con Conte in panchina. In casa nerazzurra, però, nessuno perde tempo con questo tipo di calcoli. L’imperativo di Inzaghi è di concentrarsi solo sul prossimo impegno, rimandando ogni pensiero sui prossimi.