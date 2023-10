CdS – Inter, Lautaro bomber mondiale grazie a Inzaghi: con lui per la prima volta…

"Lautaro, comunque, proprio con Inzaghi è diventato un bomber di valore mondiale, toccando per la prima volta i 20 gol (21 per la precisione) in campionato. E visto come ha cominciato la nuova stagione, vale a dire 12 centri in 13 uscite, nel suo mirino c’è quota 30 nell’intera annata. Vero, anche con Conte aveva messo in mostra doti da grande attaccante, dopo il primo anno di apprendistato in serie A. Ma al suo fianco c’era appunto Big Rom: talmente devastante da aprire varchi anche per lui. Beh con Inzaghi, il Toro è rimasto solo e si è preso la scena, vedendo esaltare le sue doti grazie ad una manovra di maggiore qualità e palleggio. L’anno scorso, peraltro, aveva anche ritrovato Big Rom, ma la magia non si è riaccesa.