CdS – Inter, le cifre finali di Sommer. Tra una settimana sarebbe costato la metà

Yann Sommer è il nuovo portiere dell'Inter. Lo svizzero arriverà nelle prossime ore in Italia per le visite mediche, prima di potersi mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport di questa mattina entra nei dettagli dell'operazione. A proposito delle cifre: "Firmerà un contratto sino al 2025, l’Inter ha concordato con il Bayern che pagherà la clausola da 6 milioni, ma non tutta e subito bensì dilazionata in due anni per ammortizzarne il peso. Troppo urgente la necessità tra i pali per l’Inter, così com’era alto il rischio per il Bayern di non incassare l’intero ammontare della clausola".